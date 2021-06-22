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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3701370237033704

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:23

  valya написав:Тут оплата комуналки ньюшкой сиба будет с кб? Спс

Да
ВIВ
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59

Re: ТАСКОМБАНК

К чему бы это?
(СМС пришла)

Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
Amid
 
Повідомлень: 1596
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22

  Amid написав:К чему бы это?
(СМС пришла)

Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
аналогично, теряюсь в догадках🕵
Митяйка
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:51

Amid - это же элементарно Ватсон :wink:
просто маркетинг у комсомольца такой, напоминает вам что в июне больше нет рабочих понедельников (см. календарь, до конца месяца осталось 2 понедельника, и оба красные), сходи в супермаркет - получи 2 процента по пятерке, короче реклама :lol:
Lost
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:16

АЛЯРМ

После кипиша на форуме пересчитал задолженость в грейсе по вике
Бочину со стороны ТАСи подтверждаю, всем желательно пересчитать ручками, чтобы не выпасть из грейса.
Кстати в смс от 03.06 сумма стоит верная, в TAS2U - какая-то отфонарная сумма.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:39

  curiousobro написав:После кипиша на форуме пересчитал задолженость в грейсе по вике
Бочину со стороны ТАСи подтверждаю, всем желательно пересчитать ручками, чтобы не выпасть из грейса.
Кстати в смс от 03.06 сумма стоит верная, в TAS2U - какая-то отфонарная сумма.


На свой письменный запрос о неправильной сумме, отображающейся в TAS2U, я получил следующий ответ от представителя Таскомбанка:
« Доброго дня.
Інформуємо, що зі сторони Таскомбанку були проведені коригування суми розрахованої в пільговому періоді.
По Вашій карті сума розрахована в пільговому періоді до 25.06.2021 року-погашена.»
Тем не менее, я погасил ту сумму, которая была на 01.06. Каждый решает сам для себя
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 12:52

  AlexSV написав:
  curiousobro написав:После кипиша на форуме пересчитал задолженость в грейсе по вике
Бочину со стороны ТАСи подтверждаю, всем желательно пересчитать ручками, чтобы не выпасть из грейса.
Кстати в смс от 03.06 сумма стоит верная, в TAS2U - какая-то отфонарная сумма.


На свой письменный запрос о неправильной сумме, отображающейся в TAS2U, я получил следующий ответ от представителя Таскомбанка:
« Доброго дня.
Інформуємо, що зі сторони Таскомбанку були проведені коригування суми розрахованої в пільговому періоді.
По Вашій карті сума розрахована в пільговому періоді до 25.06.2021 року-погашена.»
Тем не менее, я погасил ту сумму, которая была на 01.06. Каждый решает сам для себя

Я по выписке с датами проводок посчитал траты этого месяца, отнял их от текущей задолженности и у меня до копейки сошлось с суммой в СМС.
Так что банк на 99.99% показывает в тас2ю неверно текущую задолженность в грейсе.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 13:26

Re: ТАСКОМБАНК

Кешбек тут до какого числа надо успеть вывести?
Яша
 
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  #<1 ... 3701370237033704
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