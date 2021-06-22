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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:23
valya написав:
Тут оплата комуналки ньюшкой сиба будет с кб? Спс
Да
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 21:59
К чему бы это?
(СМС пришла)
Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
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Amid
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:22
Amid написав:
К чему бы это?
(СМС пришла)
Робочі понеділки відміняються:)
КЕШБЕК до 2% за покупки щодня! ☎️8778
аналогично, теряюсь в догадках🕵
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Митяйка
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Додано: П'ят 18 чер, 2021 22:51
Amid
- это же элементарно Ватсон
просто маркетинг у комсомольца такой, напоминает вам что в июне больше нет рабочих понедельников (см. календарь, до конца месяца осталось 2 понедельника, и оба красные), сходи в супермаркет - получи 2 процента по пятерке, короче реклама
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Lost
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:16
После кипиша на форуме пересчитал задолженость в грейсе по вике
Бочину со стороны ТАСи подтверждаю, всем желательно пересчитать ручками, чтобы не выпасть из грейса.
Кстати в смс от 03.06 сумма стоит верная, в TAS2U - какая-то отфонарная сумма.
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curiousobro
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:39
curiousobro написав:
После кипиша на форуме пересчитал задолженость в грейсе по вике
Бочину со стороны ТАСи подтверждаю, всем желательно пересчитать ручками, чтобы не выпасть из грейса.
Кстати в смс от 03.06 сумма стоит верная, в TAS2U - какая-то отфонарная сумма.
На свой письменный запрос о неправильной сумме, отображающейся в TAS2U, я получил следующий ответ от представителя Таскомбанка:
« Доброго дня.
Інформуємо, що зі сторони Таскомбанку були проведені коригування суми розрахованої в пільговому періоді.
По Вашій карті сума розрахована в пільговому періоді до 25.06.2021 року-погашена.»
Тем не менее, я погасил ту сумму, которая была на 01.06. Каждый решает сам для себя
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AlexSV
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Додано: Сер 23 чер, 2021 12:52
AlexSV написав: curiousobro написав:
После кипиша на форуме пересчитал задолженость в грейсе по вике
Бочину со стороны ТАСи подтверждаю, всем желательно пересчитать ручками, чтобы не выпасть из грейса.
Кстати в смс от 03.06 сумма стоит верная, в TAS2U - какая-то отфонарная сумма.
На свой письменный запрос о неправильной сумме, отображающейся в TAS2U, я получил следующий ответ от представителя Таскомбанка:
« Доброго дня.
Інформуємо, що зі сторони Таскомбанку були проведені коригування суми розрахованої в пільговому періоді.
По Вашій карті сума розрахована в пільговому періоді до 25.06.2021 року-погашена.»
Тем не менее, я погасил ту сумму, которая была на 01.06. Каждый решает сам для себя
Я по выписке с датами проводок посчитал траты этого месяца, отнял их от текущей задолженности и у меня до копейки сошлось с суммой в СМС.
Так что банк на 99.99% показывает в тас2ю неверно текущую задолженность в грейсе.
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curiousobro
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:26
Кешбек тут до какого числа надо успеть вывести?
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Яша
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Додано: Сер 23 чер, 2021 13:34
Яша написав:Кешбек тут до какого числа надо успеть вывести?
Последний шанс в первый день июля, до вечера
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Faceless
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Додано: Сер 23 чер, 2021 15:24
Прив'язав Віку у П24 і він тепер показує усю історію операцій за карткою, включно з тими, що були здійснені у магазина до прив'язки
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klug
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