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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3702370337043705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:30

  klug написав:Прив'язав Віку у П24 і він тепер показує усю історію операцій за карткою, включно з тими, що були здійснені у магазина до прив'язки :shock:

Дык у магазина где рассчитывались терминал привата небось :)
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:02

  посетитель написав:
  klug написав:Прив'язав Віку у П24 і він тепер показує усю історію операцій за карткою, включно з тими, що були здійснені у магазина до прив'язки :shock:

Дык у магазина где рассчитывались терминал привата небось :)

Коли був прив'язаний Сибас, то по ньому не показували ні розрахунки у LiqPay, ні розрахунки у самому П24, аналогічно з Ідеєю, а тут прямо усе вивалили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

klug, по NEW Citizen в Приват24 все тоже отобразились операции, которые были сделаны через LiqPay и сеть ПриватБанка.
MASolomko
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  #<1 ... 3702370337043705
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