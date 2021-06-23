Дык у магазина где рассчитывались терминал привата небось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:30
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:02
Коли був прив'язаний Сибас, то по ньому не показували ні розрахунки у LiqPay, ні розрахунки у самому П24, аналогічно з Ідеєю, а тут прямо усе вивалили.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
klug, по NEW Citizen в Приват24 все тоже отобразились операции, которые были сделаны через LiqPay и сеть ПриватБанка.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:58
Re: ТАСКОМБАНК
Подтверждаю, что таз2ю по wc светит меньшую сумму к погашению, чем та что согласно домашней бухгалтерии
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