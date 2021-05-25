Дык у магазина где рассчитывались терминал привата небось
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 23 чер, 2021 15:30
Додано: Сер 23 чер, 2021 17:02
Коли був прив'язаний Сибас, то по ньому не показували ні розрахунки у LiqPay, ні розрахунки у самому П24, аналогічно з Ідеєю, а тут прямо усе вивалили.
Додано: Сер 23 чер, 2021 18:51
Re: ТАСКОМБАНК
klug, по NEW Citizen в Приват24 все тоже отобразились операции, которые были сделаны через LiqPay и сеть ПриватБанка.
Додано: Сер 23 чер, 2021 19:58
Re: ТАСКОМБАНК
Подтверждаю, что таз2ю по wc светит меньшую сумму к погашению, чем та что согласно домашней бухгалтерии
Додано: Чет 24 чер, 2021 11:29
Ошибка по WeekEnd "Сума у пільговому періоді"
Ну и я подтвердю.
В мае у меня было всего три покупки:
16.5.2021 08:22 120,00 грн
25.5.2021 18:41 85,00 грн
30.5.2021 14:37 50,90 грн (проводка по счету 1.6.2021)
Сума у пільговому періоді:
на 03.6.2021 - 205,00 грн
на 15.6.2021 - 154,10 грн
Когда это увидел обратился на гор.линию (звернення 20210615-75001291).
Сегодня звонит барышня и говорит, что якобы был возврат - а если я с этим
не согласен звоните снова на гор.линию.
Позвонил - "звернення 20210615-75001291 ещё не закрыто".
Додано: Чет 24 чер, 2021 12:17
А у меня всё хорошо по WC - сумма к гашению, как и должна быть. Специально проверил.
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