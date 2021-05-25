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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3702370337043705

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 15:30

  klug написав:Прив'язав Віку у П24 і він тепер показує усю історію операцій за карткою, включно з тими, що були здійснені у магазина до прив'язки :shock:

Дык у магазина где рассчитывались терминал привата небось :)
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 17:02

  посетитель написав:
  klug написав:Прив'язав Віку у П24 і він тепер показує усю історію операцій за карткою, включно з тими, що були здійснені у магазина до прив'язки :shock:

Дык у магазина где рассчитывались терминал привата небось :)

Коли був прив'язаний Сибас, то по ньому не показували ні розрахунки у LiqPay, ні розрахунки у самому П24, аналогічно з Ідеєю, а тут прямо усе вивалили.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 18:51

Re: ТАСКОМБАНК

klug, по NEW Citizen в Приват24 все тоже отобразились операции, которые были сделаны через LiqPay и сеть ПриватБанка.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 19:58

Re: ТАСКОМБАНК

Подтверждаю, что таз2ю по wc светит меньшую сумму к погашению, чем та что согласно домашней бухгалтерии
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 11:29

Ошибка по WeekEnd "Сума у пільговому періоді"

Ну и я подтвердю.

В мае у меня было всего три покупки:
16.5.2021 08:22 120,00 грн
25.5.2021 18:41 85,00 грн
30.5.2021 14:37 50,90 грн (проводка по счету 1.6.2021)

Сума у пільговому періоді:
на 03.6.2021 - 205,00 грн
на 15.6.2021 - 154,10 грн

Когда это увидел обратился на гор.линию (звернення 20210615-75001291).
Сегодня звонит барышня и говорит, что якобы был возврат - а если я с этим
не согласен звоните снова на гор.линию.
Позвонил - "звернення 20210615-75001291 ещё не закрыто".
v-m-
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 12:17

А у меня всё хорошо по WC - сумма к гашению, как и должна быть. Специально проверил.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 чер, 2021 17:35

Re: ТАСКОМБАНК

Vorlon написав:А у меня всё хорошо по WC - сумма к гашению, как и должна быть. Специально проверил.
Повезло, значит %)
У меня в приложении - сумма меньше указанной в сообщении, причём ровно на стоимость последней покупки в мае, 29 числа.
dr_morgenstern
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:40

  Vorlon написав:А у меня всё хорошо по WC - сумма к гашению, как и должна быть. Специально проверил.

Подозреваю причина в том, что не было покупок в последнюю неделю мая.
curiousobro
 
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  #<1 ... 3702370337043705
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