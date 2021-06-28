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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16
Пансер написав:
Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті?
кешбек дают
курс неадекватный
комиссия есть
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