кешбек дают
курс неадекватный
комиссия есть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:36
кэшбек за покупки за границей есть. Ну конечно и комис есть 1% для валют USD, Eur, GBP, PLN, RUВ, CHF и 3% для всех остальных валют. Использовать тасины карты в случаях если валюта карты и валюта платежа разные - не рекомендуется.
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