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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3703370437053706

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16

  Пансер написав:Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті?

кешбек дают
курс неадекватный
комиссия есть
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 15:36

  Пансер написав:Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті?
кэшбек за покупки за границей есть. Ну конечно и комис есть 1% для валют USD, Eur, GBP, PLN, RUВ, CHF и 3% для всех остальных валют. Использовать тасины карты в случаях если валюта карты и валюта платежа разные - не рекомендуется.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:35

ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно :)
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 07:50

  candidat написав:ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно :)
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:24

  Ferlakur написав:
  candidat написав:ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно :)
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

ТС же написал - влом махать рукой за несколько гривен ;)
Ну а мне не влом. Когда активно пользуюсь картой как в текущем месяце - вечером перед футболом вошёл - вывел несколько гривен и нормас. Никаких проблем
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 30 чер, 2021 08:26

  candidat написав:ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно :)
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Не тупите! Вы получаете свой кэшбек в текущем размере в том числе благодаря действующим правилам списания. Если вам лень, то это совсем другой вопрос!

Сравнивать с WC также глупо, ибо за тот сервис вы платите 365 гривен в год.

В итоге все нормальные люди предпочтут сохранение текущих правил вместо их "покращення"...
Vorlon
 
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  #<1 ... 3703370437053706
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