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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16
Пансер написав:
Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті?
кешбек дают
курс неадекватный
комиссия есть
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Додано: Вів 29 чер, 2021 15:36
Пансер написав:
Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті?
кэшбек за покупки за границей есть. Ну конечно и комис есть 1% для валют USD, Eur, GBP, PLN, RUВ, CHF и 3% для всех остальных валют. Использовать тасины карты в случаях если валюта карты и валюта платежа разные - не рекомендуется.
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Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:35
ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
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candidat
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Додано: Сер 30 чер, 2021 07:50
candidat написав:
ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?
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Ferlakur
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:24
Ferlakur написав: candidat написав:
ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?
ТС же написал - влом махать рукой за несколько гривен
Ну а мне не влом. Когда активно пользуюсь картой как в текущем месяце - вечером перед футболом вошёл - вывел несколько гривен и нормас. Никаких проблем
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Flamingo
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Додано: Сер 30 чер, 2021 08:26
candidat написав:
ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
Не тупите! Вы получаете свой кэшбек в текущем размере в том числе благодаря действующим правилам списания. Если вам лень, то это совсем другой вопрос!
Сравнивать с WC также глупо, ибо за тот сервис вы платите 365 гривен в год.
В итоге все нормальные люди предпочтут сохранение текущих правил вместо их "покращення"...
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Vorlon
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