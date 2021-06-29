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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3703370437053706 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: Вів 29 чер, 2021 15:16 Пансер написав: Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті? Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті?

кешбек дают

курс неадекватный

комиссия есть кешбек даюткурс неадекватныйкомиссия есть Stringer Повідомлень: 11516 З нами з: 23.01.13 Подякував: 333 раз. Подякували: 1613 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 чер, 2021 15:36 Пансер написав: Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті? Скажіть будь ласка, по Великій п'ятірці є кешбек за покупки за кордоном? Якщо так, то чи адекватний курс і чи є комісія за покупки в іншій валюті? кэшбек за покупки за границей есть. Ну конечно и комис есть 1% для валют USD, Eur, GBP, PLN, RUВ, CHF и 3% для всех остальных валют. Использовать тасины карты в случаях если валюта карты и валюта платежа разные - не рекомендуется. кэшбек за покупки за границей есть. Ну конечно и комис есть 1% для валют USD, Eur, GBP, PLN, RUВ, CHF и 3% для всех остальных валют. Использовать тасины карты в случаях если валюта карты и валюта платежа разные - не рекомендуется. Flamingo 1

Повідомлень: 6477 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1733 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 07:35

Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок. ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятноКогда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок. candidat Повідомлень: 827 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 07:50 candidat написав: ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно

Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок. ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятноКогда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром? Какая проблема снять кешбек 1 числа утром? Ferlakur Повідомлень: 3965 З нами з: 14.10.08 Подякував: 236 раз. Подякували: 212 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 08:24 Ferlakur написав: candidat написав: ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно

Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок. ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятноКогда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром? Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

ТС же написал - влом махать рукой за несколько гривен

Ну а мне не влом. Когда активно пользуюсь картой как в текущем месяце - вечером перед футболом вошёл - вывел несколько гривен и нормас. Никаких проблем ТС же написал - влом махать рукой за несколько гривенНу а мне не влом. Когда активно пользуюсь картой как в текущем месяце - вечером перед футболом вошёл - вывел несколько гривен и нормас. Никаких проблем Flamingo 1

Повідомлень: 6477 З нами з: 20.03.15 Подякував: 104 раз. Подякували: 1733 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 30 чер, 2021 08:26 candidat написав: ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно

Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок. ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятноКогда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Не тупите! Вы получаете свой кэшбек в текущем размере в том числе благодаря действующим правилам списания. Если вам лень, то это совсем другой вопрос!



Сравнивать с WC также глупо, ибо за тот сервис вы платите 365 гривен в год.



В итоге все нормальные люди предпочтут сохранение текущих правил вместо их "покращення"... Не тупите! Вы получаете свой кэшбек в текущем размере в том числе благодаря действующим правилам списания. Если вам лень, то это совсем другой вопрос!Сравнивать с WC также глупо, ибо за тот сервис вы платите 365 гривен в год.В итоге все нормальные люди предпочтут сохранение текущих правил вместо их "покращення"... Vorlon Повідомлень: 9661 З нами з: 14.06.13 Подякував: 462 раз. Подякували: 1034 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3703370437053706 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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