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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:26
Flamingo написав:Шото т2ю колесико крутит а в учетку не пускает. Их тоже техсбой последних дней тыркнул (аки скунса, коня, востока и т.п.)?
Вместе с тазом частично упал и изи
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:43
Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
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wig
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:59
wig написав:
Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
Думаете зрада?;)
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Flamingo
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:08
Flamingo написав: wig написав:
Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
Думаете зрада?;)
Перемога, уже пускает, КБ успешно спасен
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wildlynx
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