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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3704370537063707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:26

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:Шото т2ю колесико крутит а в учетку не пускает. Их тоже техсбой последних дней тыркнул (аки скунса, коня, востока и т.п.)?
Вместе с тазом частично упал и изи
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:43

Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:59

  wig написав:Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?

Думаете зрада?;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:08

  Flamingo написав:
  wig написав:Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?

Думаете зрада?;)


Перемога, уже пускает, КБ успешно спасен :)
wildlynx
 
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