Вместе с тазом частично упал и изиFlamingo написав:Шото т2ю колесико крутит а в учетку не пускает. Их тоже техсбой последних дней тыркнул (аки скунса, коня, востока и т.п.)?
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:26
Re: ТАСКОМБАНК
Вместе с тазом частично упал и изи
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:59
Додано: Чет 01 лип, 2021 11:08
Додано: Чет 01 лип, 2021 13:14
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:00
Что-то ТАС дико чудит второй день подряд.
То всегда оперативный и адекватный, курсы по рынку.
А тут вчера продажа в кассе 27,20 (правда, "доллара нет"), а онлайн - на 5 копеек дороже - 27,25.
А сегодня все наоборот - 27,42 в кассе, и соблазняют весь день продажей по 27,30 онлайн.
Похоже банку ну очень доллары нужны, но почему такие качели вдруг?
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