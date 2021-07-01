Додано: Чет 01 лип, 2021 19:00

Ferlakur написав: candidat написав: ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно

Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок. ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятноКогда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром? Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.Кстати, я так и сделалПравда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.