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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 лип, 2021 10:26
Flamingo написав:Шото т2ю колесико крутит а в учетку не пускает. Их тоже техсбой последних дней тыркнул (аки скунса, коня, востока и т.п.)?
Вместе с тазом частично упал и изи
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unknownurl
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:43
Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
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wig
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Додано: Чет 01 лип, 2021 10:59
wig написав:
Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
Думаете зрада?;)
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Flamingo
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Додано: Чет 01 лип, 2021 11:08
Flamingo написав: wig написав:
Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
Думаете зрада?;)
Перемога, уже пускает, КБ успешно спасен
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wildlynx
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Додано: Чет 01 лип, 2021 13:14
Вкладчик1234 написав:
Но не были рассчитаны платежи по кредиткам. Видимо считают
Тут новини немає - ТАСька їх традиційно кілька днів рахує.
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klug
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Додано: Чет 01 лип, 2021 15:00
Что-то ТАС дико чудит второй день подряд.
То всегда оперативный и адекватный, курсы по рынку.
А тут вчера продажа в кассе 27,20 (правда, "доллара нет"), а онлайн - на 5 копеек дороже - 27,25.
А сегодня все наоборот - 27,42 в кассе, и соблазняют весь день продажей по 27,30 онлайн.
Похоже банку ну очень доллары нужны, но почему такие качели вдруг?
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kluychkooleg
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:00
Ferlakur написав: candidat написав:
ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?
Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.
Кстати, я так и сделал
Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.
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candidat
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:25
Flamingo написав: Ferlakur написав: candidat написав:
ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?
ТС же написал - влом махать рукой за несколько гривен
Ну а мне не влом. Когда активно пользуюсь картой как в текущем месяце - вечером перед футболом вошёл - вывел несколько гривен и нормас. Никаких проблем
Да не влом, а неудобно просто. Не забыть надо. А после того, как накануне кешбеком кредитный лимит погасил, то меньше гривны за последний день может выйти.
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candidat
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Додано: Чет 01 лип, 2021 19:26
candidat написав: Ferlakur написав: candidat написав:
ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.
Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?
Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.
Кстати, я так и сделал
Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.
А вы все эти десятки депозитов в один день открывали, что у вас выплата по всем ним 1-го числа? И что значит "это все надо получить", в кассах вы их получаете что ли?
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Ferlakur
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