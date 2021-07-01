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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3704370537063707

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:26

Re: ТАСКОМБАНК

Flamingo написав:Шото т2ю колесико крутит а в учетку не пускает. Их тоже техсбой последних дней тыркнул (аки скунса, коня, востока и т.п.)?
Вместе с тазом частично упал и изи
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:43

Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?
wig
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 10:59

  wig написав:Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?

Думаете зрада?;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 11:08

  Flamingo написав:
  wig написав:Это ж, сегодня, последний шанс спасти кэшбек?

Думаете зрада?;)


Перемога, уже пускает, КБ успешно спасен :)
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 13:14

  Вкладчик1234 написав:Но не были рассчитаны платежи по кредиткам. Видимо считают

Тут новини немає - ТАСька їх традиційно кілька днів рахує.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:00

Что-то ТАС дико чудит второй день подряд.
То всегда оперативный и адекватный, курсы по рынку.
А тут вчера продажа в кассе 27,20 (правда, "доллара нет"), а онлайн - на 5 копеек дороже - 27,25.
А сегодня все наоборот - 27,42 в кассе, и соблазняют весь день продажей по 27,30 онлайн.
Похоже банку ну очень доллары нужны, но почему такие качели вдруг?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:00

  Ferlakur написав:
  candidat написав:ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно :)
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.
Кстати, я так и сделал :( Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:25

  Flamingo написав:
  Ferlakur написав:
  candidat написав:ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно :)
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

ТС же написал - влом махать рукой за несколько гривен ;)
Ну а мне не влом. Когда активно пользуюсь картой как в текущем месяце - вечером перед футболом вошёл - вывел несколько гривен и нормас. Никаких проблем

Да не влом, а неудобно просто. Не забыть надо. А после того, как накануне кешбеком кредитный лимит погасил, то меньше гривны за последний день может выйти.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:26

  candidat написав:
  Ferlakur написав:
  candidat написав:ТАС, конечно, задолбал своим списыванием кешбека в начале квартала по Б5. Сейчас при погашении кредитного лимита сними, потом в конце дня опять кешбек начислится, снова его снимай. Хоть в конце квартала в магазин не ходи. Или махай рукой, на несколько гривен. Мелочь, но неприятно :)
Когда они уже перестануь фигней заниматься? Или сделали бы как по Викенду, где само списывается, или просто, когда хочешь, тогда списываешь без всяких рамок.

Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.
Кстати, я так и сделал :( Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.

А вы все эти десятки депозитов в один день открывали, что у вас выплата по всем ним 1-го числа? И что значит "это все надо получить", в кассах вы их получаете что ли?
Ferlakur
 
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