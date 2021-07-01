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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 3705370637073708 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. ТАСКОМБАНК 3 5 221 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 15% 33 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 24% 54 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 19% 41 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 29% 63 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 14% 30 Всього голосів : 221 Додано: Чет 01 лип, 2021 19:48 Ferlakur написав: candidat написав: Ferlakur написав: Какая проблема снять кешбек 1 числа утром? Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.

Кстати, я так и сделал Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести. Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.Кстати, я так и сделалПравда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.

А вы все эти десятки депозитов в один день месяца открывали, что у вас выплата по всем ним 1-го числа? И что значит "это все надо получить", в кассах вы их получаете что ли? А вы все эти десятки депозитов в один день месяца открывали, что у вас выплата по всем ним 1-го числа? И что значит "это все надо получить", в кассах вы их получаете что ли?

Полно банков выплачивает 1-го числа независимо от даты размещения депозита.

Слава богу, уже, наверное, не осталось банков без карточек, но некоторые в качестве бесплатной депозитной карты впаривают Простир, с которого жирно как-то выводить с помощью р2р. Приходится снимать в банкомате. Полно банков выплачивает 1-го числа независимо от даты размещения депозита.Слава богу, уже, наверное, не осталось банков без карточек, но некоторые в качестве бесплатной депозитной карты впаривают Простир, с которого жирно как-то выводить с помощью р2р. Приходится снимать в банкомате. candidat Повідомлень: 837 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 41 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3705370637073708 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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