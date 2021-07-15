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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3705370637073708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:48

  Ferlakur написав:
  candidat написав:
  Ferlakur написав:Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.
Кстати, я так и сделал :( Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.

А вы все эти десятки депозитов в один день месяца открывали, что у вас выплата по всем ним 1-го числа? И что значит "это все надо получить", в кассах вы их получаете что ли?

Полно банков выплачивает 1-го числа независимо от даты размещения депозита.
Слава богу, уже, наверное, не осталось банков без карточек, но некоторые в качестве бесплатной депозитной карты впаривают Простир, с которого жирно как-то выводить с помощью р2р. Приходится снимать в банкомате.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:48

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как и чем можно оперативно пополнить Б5? Можно скинуть на Б5 с ВсеКарта ПУМБа через Пумб онлайн? Тас за такое зачисление возьмет комиссию?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:54

_PORT_UA
Якщо картка з лімітом https://tas2u.tascombank.ua/login
klug
 
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  #<1 ... 3705370637073708
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