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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3705370637073708

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 19:48

  Ferlakur написав:
  candidat написав:
  Ferlakur написав:Какая проблема снять кешбек 1 числа утром?

Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.
Кстати, я так и сделал :( Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.

А вы все эти десятки депозитов в один день месяца открывали, что у вас выплата по всем ним 1-го числа? И что значит "это все надо получить", в кассах вы их получаете что ли?

Полно банков выплачивает 1-го числа независимо от даты размещения депозита.
Слава богу, уже, наверное, не осталось банков без карточек, но некоторые в качестве бесплатной депозитной карты впаривают Простир, с которого жирно как-то выводить с помощью р2р. Приходится снимать в банкомате.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:48

Re: ТАСКОМБАНК

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как и чем можно оперативно пополнить Б5? Можно скинуть на Б5 с ВсеКарта ПУМБа через Пумб онлайн? Тас за такое зачисление возьмет комиссию?
_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 23:54

_PORT_UA
Якщо картка з лімітом https://tas2u.tascombank.ua/login
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 05:08

Re: ТАСКОМБАНК

_PORT_UA, для ТАС важны проводки по ряду операций.
Если есть всеМОЖУ, то добавьте в TAS2U и с неё пополняйте депозит Ощадный, затем с него на кредитную.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 09:34

  _PORT_UA написав:Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как и чем можно оперативно пополнить Б5? Можно скинуть на Б5 с ВсеКарта ПУМБа через Пумб онлайн? Тас за такое зачисление возьмет комиссию?

Шлите по номеру карту "с ВсеКарта ПУМБа через Пумб онлайн". ТАС комиссию не возьмет, сейчас зачисляют оперативно даже в выходные.
ramzes4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:30

  ramzes4 написав:Шлите по номеру карту "с ВсеКарта ПУМБа через Пумб онлайн"

Так делать не надо
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 15:37

  _PORT_UA написав:Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как и чем можно оперативно пополнить Б5? Можно скинуть на Б5 с ВсеКарта ПУМБа через Пумб онлайн? Тас за такое зачисление возьмет комиссию?



Доброго дня!
Інформуємо, що зарахування коштів на карту «Велика п’ятірка» не тарифікується відповідно до тарифів карти.
Ознайомитись з тарифами у Вас є можливість на офіційному сайті Банку https://tascombank.ua/ у розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Тарифи».
Поповнити карту у Вас є можливість будь-яким зручним для Вас способом:
· через касу відділення ТАСКОМБАНКу;
· через ПТКС ТАСКОМБАНКу
· у відділеннях інших Банків;
· за допомогою сервісів інших Банків.
Звертаємо Вашу увагу, якщо платіж здійснено з карти іншого Банку на картку ТАСКОМБАНКу через сервіс Р2Р іншого Банку – кошти на карті відображаються миттєво після успішного здійснення операції, а фактичне відображення коштів на рахунку відбувається протягом 7-ми робочих днів.
Ознайомитись з описом зарахування коштів на поточні рахунки у Вас є можливість на офіційному сайті Банку (https://tascombank.ua/) у розділі «Тобі» — «Картки» — «Обираєте необхідний пакет послуг» — «Опис зарахування та час доступності коштів на поточних рахунках 2620».
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 22:40

Re: ТАСКОМБАНК

Кредитку Большая 5-рка фрилансеру без справки о доходах дадут?
antonwriter
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 23:26

  antonwriter написав:Кредитку Большая 5-рка фрилансеру без справки о доходах дадут?

Картку дадуть, а от ліміт під питанням. Ви не ФОП?
klug
 
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