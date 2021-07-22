Ferlakur написав:candidat написав:
Ну, для начала об этом надо не забыть. Это 1-го числа-то, когда получаешь проценты по депозитам с десятка банков, и еще проценты с десятка карточек. Это все надо получить, растолкать, банки и карточки периодически меняются, а еще и обычные, небанковские дела, и поэтому забыть про какие-то всего лишь бонусы проще простого.
Кстати, я так и сделал Правда, если на самом деле меньше гривны кешбека не выводится, то за один день со вчера мне меньше гривны и начислилось. Так что все равно не смог бы вывести.
А вы все эти десятки депозитов в один день месяца открывали, что у вас выплата по всем ним 1-го числа? И что значит "это все надо получить", в кассах вы их получаете что ли?
Полно банков выплачивает 1-го числа независимо от даты размещения депозита.
Слава богу, уже, наверное, не осталось банков без карточек, но некоторые в качестве бесплатной депозитной карты впаривают Простир, с которого жирно как-то выводить с помощью р2р. Приходится снимать в банкомате.