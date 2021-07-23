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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3706370737083709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:34

Re: ТАСКОМБАНК

antonwriter, если ты не был клиентом банка, то можешь установить приложение TAS2U и там должна быть возможность оформления кредитки "Большая 5" и для девушек "Pudracard" с последующим посещением отделения.

Возможно, до получения карты будет озвучен и кредитный лимит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:31

  MASolomko написав:и для девушек "Pudracard" с


Всегда было интересно как вот это вот у них согласовывается с Конституцией например.Дискртиминация по полу, возрасту и т.п. не допустима и прочее бла-бла-бла.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:41

  посетитель написав:
  MASolomko написав:и для девушек "Pudracard" с


Всегда было интересно как вот это вот у них согласовывается с Конституцией например.Дискртиминация по полу, возрасту и т.п. не допустима и прочее бла-бла-бла.

Да всем пох. Писал банку про нарушение статей законов (каких именно сейчас не вспомню, писал в прошлом году). Ни ответа ни привета. Выждал 30 дней, написал в НБУ. И что вы думаете? Да то же самое - никто ни за что не отвечает.
alibob
 
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