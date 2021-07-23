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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:34
antonwriter, если ты не был клиентом банка, то можешь установить приложение TAS2U и там должна быть возможность оформления кредитки "Большая 5" и для девушек "Pudracard" с последующим посещением отделения.
Возможно, до получения карты будет озвучен и кредитный лимит.
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MASolomko
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:31
MASolomko написав:
и для девушек "Pudracard" с
Всегда было интересно как вот это вот у них согласовывается с Конституцией например.Дискртиминация по полу, возрасту и т.п. не допустима и прочее бла-бла-бла.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:41
посетитель написав:
MASolomko написав:
и для девушек "Pudracard" с
Всегда было интересно как вот это вот у них согласовывается с Конституцией например.Дискртиминация по полу, возрасту и т.п. не допустима и прочее бла-бла-бла.
Да всем пох. Писал банку про нарушение статей законов (каких именно сейчас не вспомню, писал в прошлом году). Ни ответа ни привета. Выждал 30 дней, написал в НБУ. И что вы думаете? Да то же самое - никто ни за что не отвечает.
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alibob
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