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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3706370737083709

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 21:34

Re: ТАСКОМБАНК

antonwriter, если ты не был клиентом банка, то можешь установить приложение TAS2U и там должна быть возможность оформления кредитки "Большая 5" и для девушек "Pudracard" с последующим посещением отделения.

Возможно, до получения карты будет озвучен и кредитный лимит.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:31

  MASolomko написав:и для девушек "Pudracard" с


Всегда было интересно как вот это вот у них согласовывается с Конституцией например.Дискртиминация по полу, возрасту и т.п. не допустима и прочее бла-бла-бла.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:41

  посетитель написав:
  MASolomko написав:и для девушек "Pudracard" с


Всегда было интересно как вот это вот у них согласовывается с Конституцией например.Дискртиминация по полу, возрасту и т.п. не допустима и прочее бла-бла-бла.

Да всем пох. Писал банку про нарушение статей законов (каких именно сейчас не вспомню, писал в прошлом году). Ни ответа ни привета. Выждал 30 дней, написал в НБУ. И что вы думаете? Да то же самое - никто ни за что не отвечает.
alibob
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:01

Re: ТАСКОМБАНК

Шановний Клієнте!
Mastercard змінила порядок розрахунків для банків в Україні:
на сьогодні для розрахунків у іноземній валюті банки використовують 1 валюту (USD або EUR) замість 2 (EUR та USD).

Що це означає для Вас?
Якщо Ви розраховуєтесь в євро карткою Mastercard від ПРАВЕКС БАНК в євро, сума списання з Вашого рахунку може відрізнятись від суми операції з причини конвертації операції через долар США.


И как это отразится на оплате мультивалютным Викендом в Европе? Тоже будет

UAH -> USD -> EUR
EUR -> USD -> EUR ?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 12:16

  Amid написав:
И как это отразится на оплате мультивалютным Викендом в Европе? Тоже будет

UAH -(курс банка)> USD -(курс МПС)> EUR
EUR -> USD -> EUR ?


Первый вариант само собой.
Второй - дичь, но вполне может быть. Хотелось бы, что бы банк опубликовал обновленную схему конвертации.

Ну и схема 3
USD -(курс МПС)> EUR будет?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 13:22

Re: ТАСКОМБАНК

А вы уверены, что это Мастер что то поменял, а не один Правэкс, переводя стрелки?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:51

  Stringer написав:А вы уверены, что это Мастер что то поменял, а не один Правэкс, переводя стрелки?

Их уже 2 вместе с Юнексом, причем Юнекс такое написал еще в прошлом ноябре. Думается, дело не только, а может и не столько, в Мастере.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 15:51

  Stringer написав:А вы уверены, что это Мастер что то поменял, а не один Правэкс, переводя стрелки?

Тоже об этом подумал. К примеру на прошлой неделе платил в Евро картами тоже в Евро Мони (дебеткой), Альфой (Фаст-кард), Таси (Б5) - все в итоге по картам всех трех банков провелось по 1 в 1.
ИМХО то не Мастер чудит - а отдельные хитропопые банки минимизируют свои остатки на корсчетах и закрывают страховые депо в МПС в Евро оставляя лишь баксовые - поэтому у них конвертация и идет через банка. Но в нормальных банках все остается по прежнему
Flamingo
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