|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:14
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:20
lincoln2 написав:
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
Продолжаются, можно со следующего
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 4754
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 329 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:33
guntherhouse777 написав: lincoln2 написав:
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
Продолжаются, можно со следующего
спасибо ! я так понимаю будет светится "0" по КБ , а в начале след месяца появится сразу плюсовой баланс ,за предидущий месяц...
-
lincoln2
-
-
- Повідомлень: 702
- З нами з: 05.02.11
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 74 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:26
lincoln2 написав: guntherhouse777 написав: lincoln2 написав:
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
Продолжаются, можно со следующего
спасибо ! я так понимаю будет светится "0" по КБ , а в начале след месяца появится сразу плюсовой баланс ,за предидущий месяц...
Да
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6636
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 1793 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|