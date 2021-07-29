RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3707370837093710

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:14

Re: ТАСКОМБАНК

Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
lincoln2
 
Повідомлень: 702
З нами з: 05.02.11
Подякував: 128 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:20

  lincoln2 написав:Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?

Продолжаются, можно со следующего
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4761
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 329 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 07:33

  guntherhouse777 написав:
  lincoln2 написав:Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?

Продолжаются, можно со следующего

спасибо ! я так понимаю будет светится "0" по КБ , а в начале след месяца появится сразу плюсовой баланс ,за предидущий месяц...
lincoln2
 
Повідомлень: 702
З нами з: 05.02.11
Подякував: 128 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:26

  lincoln2 написав:
  guntherhouse777 написав:
  lincoln2 написав:Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?

Продолжаются, можно со следующего

спасибо ! я так понимаю будет светится "0" по КБ , а в начале след месяца появится сразу плюсовой баланс ,за предидущий месяц...

Да
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6654
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1805 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 19:17

Re: ТАСКОМБАНК

Добрый вечер, подскажите пожалуйста с ВсеКарта ПУМБа на Тасину Б5 зачисление без комиссии?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 788
З нами з: 09.02.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:05

  _PORT_UA написав:Добрый вечер, подскажите пожалуйста с ВсеКарта ПУМБа на Тасину Б5 зачисление без комиссии?

Якщо штовхати з ПУМБи, то без, але зарахування до кількох днів. Якщо тягнути ТАС2Ю, то ПУМБА візьме 0,5%, але зарахування майже миттєве. До 30.08 можете тягнути ТАС2Ю зі ВсеМОЖУ і отримати переваги обох методів.
klug
 
Повідомлень: 5932
З нами з: 18.08.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 773 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:37

Вікенд

А який механізм нарахування кешбеку по Вікенду? Якщо операцію провести в останній день місяця, то кешбек буде враховано в поточний місяць чи в наступний? Ліміт 500грн чистими в місяць?
Haza
Аватар користувача
3

 
Повідомлень: 3167
З нами з: 30.10.07
Подякував: 246 раз.
Подякували: 525 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 19:58

  Haza написав:А який механізм нарахування кешбеку по Вікенду? Якщо операцію провести в останній день місяця, то кешбек буде враховано в поточний місяць чи в наступний? Ліміт 500грн чистими в місяць?

По дате проводки. По сути даже операции предпоследнего рабочего дня месяца на 99% проведутся следующим месяцем. А последний день месяца текущим может провестись лишь в один месяц года - в декабре (там даже умудрялись в нерабочий день 31 декабря провести тем же днем). А так траты последнего дня месяца это уже в лимит кэшбека следующего месяца 100% войдет.
Лимит чистыми 500,71 грн. в месяц
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6654
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1805 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:03

Re: ТАСКОМБАНК

Пополнение мобильного сейчас не окешбечивается по Б5?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 788
З нами з: 09.02.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:04

  _PORT_UA написав:Пополнение мобильного сейчас не окешбечивается по Б5?

Не окешбечивается
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6654
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1805 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 3707370837093710
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, vitaliy1111 і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96386)
29.07.2021 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron