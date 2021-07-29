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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 07:14
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
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lincoln2
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:20
lincoln2 написав:
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
Продолжаются, можно со следующего
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 лип, 2021 07:33
guntherhouse777 написав: lincoln2 написав:
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
Продолжаются, можно со следующего
спасибо ! я так понимаю будет светится "0" по КБ , а в начале след месяца появится сразу плюсовой баланс ,за предидущий месяц...
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lincoln2
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Додано: Вів 27 лип, 2021 08:26
lincoln2 написав: guntherhouse777 написав: lincoln2 написав:
Напомните плиз , 777 грн по Б5 максимальный вывод КБ в месяц...если он уже выведен , начисления продолжаются , только вывести можно со следующего месяца или все же свыше лимита - уходят в пустоту ?
Продолжаются, можно со следующего
спасибо ! я так понимаю будет светится "0" по КБ , а в начале след месяца появится сразу плюсовой баланс ,за предидущий месяц...
Да
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Flamingo
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:17
Добрый вечер, подскажите пожалуйста с ВсеКарта ПУМБа на Тасину Б5 зачисление без комиссии?
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_PORT_UA
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:05
_PORT_UA написав:
Добрый вечер, подскажите пожалуйста с ВсеКарта ПУМБа на Тасину Б5 зачисление без комиссии?
Якщо штовхати з ПУМБи, то без, але зарахування до кількох днів. Якщо тягнути ТАС2Ю, то ПУМБА візьме 0,5%, але зарахування майже миттєве. До 30.08 можете тягнути ТАС2Ю зі ВсеМОЖУ і отримати переваги обох методів.
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klug
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:37
А який механізм нарахування кешбеку по Вікенду? Якщо операцію провести в останній день місяця, то кешбек буде враховано в поточний місяць чи в наступний? Ліміт 500грн чистими в місяць?
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Haza
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:58
Haza написав:
А який механізм нарахування кешбеку по Вікенду? Якщо операцію провести в останній день місяця, то кешбек буде враховано в поточний місяць чи в наступний? Ліміт 500грн чистими в місяць?
По дате проводки. По сути даже операции предпоследнего рабочего дня месяца на 99% проведутся следующим месяцем. А последний день месяца текущим может провестись лишь в один месяц года - в декабре (там даже умудрялись в нерабочий день 31 декабря провести тем же днем). А так траты последнего дня месяца это уже в лимит кэшбека следующего месяца 100% войдет.
Лимит чистыми 500,71 грн. в месяц
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:03
Пополнение мобильного сейчас не окешбечивается по Б5?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:04
_PORT_UA написав:
Пополнение мобильного сейчас не окешбечивается по Б5?
Не окешбечивается
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Flamingo
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