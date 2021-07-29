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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:29
Прошу ликбеза по покупке валюты. Есть В5 и Плативка. Может в личку? Спс
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valya
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