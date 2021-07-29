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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:29
Re: ТАСКОМБАНК
Прошу ликбеза по покупке валюты. Есть В5 и Плативка. Может в личку? Спс
Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:59
Б5 грн. + Б5 юсд/євро є?
якщо так, і Б5 без кредліміту!, то СЕП на Б5 грн, потім обмін на Б5 юсд (п2п на Б5 іде набагато довше, аніж СЕП). Після обміну - на ощадний рахунок (відкривається в т2ю автоматично або самостійно, через добу або краще дві - каса з паспортом, знімати з Ощадного, а не картки!).
якщо Б5 з кредлімітом, то гасите ВЕСЬ КЛ, а те, що понад нього (власні) - міняєте в додатку на валюту. Майте на увазі, що у випадку зміни курсу в процесі онлайн-обміну Ви можете "залізти" на КЛ, тоді буде коміс. Тому краще картка Б5 без КЛ і суму у доларах/євро задавати кратну наявній гивні.
Платівку не використовую, її поповнення саме по собі - з комісом. Хіба що через рахунок "Ощадний" (на нього СЕПом з іншого банку), а з нього через добу! - на платівку, однак не гарантовано поповнення без%. Не юзав. Тут нехай поправлять.
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