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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 29 лип, 2021 21:29
Re: ТАСКОМБАНК
Прошу ликбеза по покупке валюты. Есть В5 и Плативка. Может в личку? Спс
Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:59
Б5 грн. + Б5 юсд/євро є?
якщо так, і Б5 без кредліміту!, то СЕП на Б5 грн, потім обмін на Б5 юсд (п2п на Б5 іде набагато довше, аніж СЕП). Після обміну - на ощадний рахунок (відкривається в т2ю автоматично або самостійно, через добу або краще дві - каса з паспортом, знімати з Ощадного, а не картки!).
якщо Б5 з кредлімітом, то гасите ВЕСЬ КЛ, а те, що понад нього (власні) - міняєте в додатку на валюту. Майте на увазі, що у випадку зміни курсу в процесі онлайн-обміну Ви можете "залізти" на КЛ, тоді буде коміс. Тому краще картка Б5 без КЛ і суму у доларах/євро задавати кратну наявній гивні.
Платівку не використовую, її поповнення саме по собі - з комісом. Хіба що через рахунок "Ощадний" (на нього СЕПом з іншого банку), а з нього через добу! - на платівку, однак не гарантовано поповнення без%. Не юзав. Тут нехай поправлять.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:48
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:19
Re: ТАСКОМБАНК
На яку суму кредліміту можна розраховувати, якщо я не є клієнтом банку? І від чого це залежить?
Хочу відкрити Б5 (грн, дол, евро), ну, і Пудру хотілось би. Але якщо не дадуть кредліміт, то в Пудрі взагалі не бачу сенсу.
Б5 – потрібна для обміну. Я правильно розумію, що якщо для обміну краще, щоб була без кредліміту. Хочу замовити Б5 через додаток, що вказувати, що кредитний ліміт 0? Чи як?
І ще питання. Є на картах Тасі кешбек для медичних послуг, лікарень (не аптеки). Чи може в аптеки входять медзаклади?
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:21
Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:35
Наверное у Таси самый д̶у̶р̶н̶о̶й̶ прижимистый скоринг
Но пробовать нуна.
Уверенным голосом говорите мальчику у трубку: на поточні потреби, 10К
Правильно заполните Анкету (проверьте, шо менагер там накалякала!), указав абсолютно все и как можно больше свои хаты, дачи, лимузины и яхты. Обязательно з/п от 50К и не менее 12мес на одном месте.
Про валютные Б5 и не в каждом отд-и то знают, настаивайте на своём
И см. Категории КБ
Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:02
Re: ТАСКОМБАНК
Банк очень тяжело наливает кредитный лимит, если есть кредитные лимиты в других банках, — высокая кредитная нагрузка.
Можно ещё получить 50 грн кешбека по рекомендации друга. Но хз как оно будет работать с подачей заявки через приложение ибо там заявка подаётся на сайте.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:37
я ж написав, що потрібно доуточнити по цьому моменту. Комісію відмінили для зарахувань-списань, однак для зняття залишили.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:34
Щоб уточнити, там треба все переписати, бо схема стала на багато простішою, але сенсу не бачу, бо знов лиш нахамлять у відповідь.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:47
stas_rst
Доброго дня.
Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.
Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро.
Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня.
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