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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3709371037113712>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 21:29

Re: ТАСКОМБАНК

Прошу ликбеза по покупке валюты. Есть В5 и Плативка. Может в личку? Спс
valya
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 07:59

  valya написав:Прошу ликбеза по покупке валюты. Есть В5 и Плативка. Может в личку? Спс

Б5 грн. + Б5 юсд/євро є?
якщо так, і Б5 без кредліміту!, то СЕП на Б5 грн, потім обмін на Б5 юсд (п2п на Б5 іде набагато довше, аніж СЕП). Після обміну - на ощадний рахунок (відкривається в т2ю автоматично або самостійно, через добу або краще дві - каса з паспортом, знімати з Ощадного, а не картки!).
якщо Б5 з кредлімітом, то гасите ВЕСЬ КЛ, а те, що понад нього (власні) - міняєте в додатку на валюту. Майте на увазі, що у випадку зміни курсу в процесі онлайн-обміну Ви можете "залізти" на КЛ, тоді буде коміс. Тому краще картка Б5 без КЛ і суму у доларах/євро задавати кратну наявній гивні.
Платівку не використовую, її поповнення саме по собі - з комісом. Хіба що через рахунок "Ощадний" (на нього СЕПом з іншого банку), а з нього через добу! - на платівку, однак не гарантовано поповнення без%. Не юзав. Тут нехай поправлять.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 10:48

  stas_rst написав: Хіба що через рахунок "Ощадний" (на нього СЕПом з іншого банку), а з нього через добу! -


А разве комиссию не отменили за операции день в день с ощадного?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:19

Re: ТАСКОМБАНК

На яку суму кредліміту можна розраховувати, якщо я не є клієнтом банку? І від чого це залежить?

Хочу відкрити Б5 (грн, дол, евро), ну, і Пудру хотілось би. Але якщо не дадуть кредліміт, то в Пудрі взагалі не бачу сенсу.
Б5 – потрібна для обміну. Я правильно розумію, що якщо для обміну краще, щоб була без кредліміту. Хочу замовити Б5 через додаток, що вказувати, що кредитний ліміт 0? Чи як?
І ще питання. Є на картах Тасі кешбек для медичних послуг, лікарень (не аптеки). Чи може в аптеки входять медзаклади?
taya77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:21

  taya77 написав:Є на картах Тасі кешбек для медичних послуг, лікарень (не аптеки).

Пудра!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 12:35

  taya77 написав:На яку суму кредліміту можна розраховувати, якщо я не є клієнтом банку? І від чого це залежить?

Хочу відкрити Б5 (грн, дол, евро), ну, і Пудру хотілось би. Але якщо не дадуть кредліміт, то в Пудрі взагалі не бачу сенсу.
Б5 – потрібна для обміну. Я правильно розумію, що якщо для обміну краще, щоб була без кредліміту. Хочу замовити Б5 через додаток, що вказувати, що кредитний ліміт 0? Чи як?
І ще питання. Є на картах Тасі кешбек для медичних послуг, лікарень (не аптеки). Чи може в аптеки входять медзаклади?

Наверное у Таси самый д̶у̶р̶н̶о̶й̶ прижимистый скоринг :(
Но пробовать нуна.
Уверенным голосом говорите мальчику у трубку: на поточні потреби, 10К :lol:
Правильно заполните Анкету (проверьте, шо менагер там накалякала!), указав абсолютно все и как можно больше свои хаты, дачи, лимузины и яхты. Обязательно з/п от 50К и не менее 12мес на одном месте.
Про валютные Б5 и не в каждом отд-и то знают, настаивайте на своём :)
И см. Категории КБ тута, в талбице у самом конце. Не спутайте Б5 и Пудру :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:02

Re: ТАСКОМБАНК

  taya77 написав:І від чого це залежить?
Банк очень тяжело наливает кредитный лимит, если есть кредитные лимиты в других банках, — высокая кредитная нагрузка.

Можно ещё получить 50 грн кешбека по рекомендации друга. Но хз как оно будет работать с подачей заявки через приложение ибо там заявка подаётся на сайте.
MASolomko
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:37

  Aps написав:
  stas_rst написав: Хіба що через рахунок "Ощадний" (на нього СЕПом з іншого банку), а з нього через добу! -


А разве комиссию не отменили за операции день в день с ощадного?

я ж написав, що потрібно доуточнити по цьому моменту. Комісію відмінили для зарахувань-списань, однак для зняття залишили.
stas_rst
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:34

Щоб уточнити, там треба все переписати, бо схема стала на багато простішою, але сенсу не бачу, бо знов лиш нахамлять у відповідь.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:47

stas_rst

Доброго дня.

Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.

Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро.
Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня.
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