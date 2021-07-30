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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3709371037113712

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 15:50

  Aps написав:
  stas_rst написав: Хіба що через рахунок "Ощадний" (на нього СЕПом з іншого банку), а з нього через добу! -


А разве комиссию не отменили за операции день в день с ощадного?



Доброго дня.

Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.

Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро.
Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 16:03

  taya77 написав:На яку суму кредліміту можна розраховувати, якщо я не є клієнтом банку? І від чого це залежить?

Хочу відкрити Б5 (грн, дол, евро), ну, і Пудру хотілось би. Але якщо не дадуть кредліміт, то в Пудрі взагалі не бачу сенсу.
Б5 – потрібна для обміну. Я правильно розумію, що якщо для обміну краще, щоб була без кредліміту. Хочу замовити Б5 через додаток, що вказувати, що кредитний ліміт 0? Чи як?
І ще питання. Є на картах Тасі кешбек для медичних послуг, лікарень (не аптеки). Чи може в аптеки входять медзаклади?


Доброго дня.

Можлива сума кредитного ліміту від 500,00 грн до 100 000 грн.

Через інтернет-банкінг TAS2U можливо подати запит на суму кредитного ліміту до 50 000 грн.
Якщо розмір бажаного кредитного ліміту перевищує 50 тисяч гривень, Вам необхідно звертатись до відділення Банку з паспортом, ІПН та довідкою про доходи за останні 6 місяців.
Рішення щодо встановлення розміру кредитного ліміту кредитний комітет приймає для кожного Клієнта індивідуально!

Інформуємо, що бонуси нараховується за відповідним МСС-кодом операції.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 17:03

Re: ТАСКОМБАНК

  TASCOMBANK написав:Через інтернет-банкінг TAS2U можливо подати запит на суму кредитного ліміту до 50 000 грн.

Це можна зробити якось, якщо є карта без ліміту?
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