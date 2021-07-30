stas_rst написав: Хіба що через рахунок "Ощадний" (на нього СЕПом з іншого банку), а з нього через добу! -
А разве комиссию не отменили за операции день в день с ощадного?
Доброго дня.
Інформуємо, що переказ коштів на рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК», в т.ч. через систему TAS2U, які обліковувалися на рахунку менше 1 банківського дня або зараховані на рахунок в день видачі – не тарифікується.
Додатково звертаємо увагу, що тариф на зняття коштів в касі Банку «день в день» по Ощадному рахунку продовжує діяти та складає 1% мін. 25 грн./1% мін. 1 долар США/1% мін. 1 євро. Не тарифікується - зняття коштів в касі Банку, які обліковувалися на рахунку більше 1 банківського дня.
taya77 написав:На яку суму кредліміту можна розраховувати, якщо я не є клієнтом банку? І від чого це залежить?
Хочу відкрити Б5 (грн, дол, евро), ну, і Пудру хотілось би. Але якщо не дадуть кредліміт, то в Пудрі взагалі не бачу сенсу. Б5 – потрібна для обміну. Я правильно розумію, що якщо для обміну краще, щоб була без кредліміту. Хочу замовити Б5 через додаток, що вказувати, що кредитний ліміт 0? Чи як? І ще питання. Є на картах Тасі кешбек для медичних послуг, лікарень (не аптеки). Чи може в аптеки входять медзаклади?
Доброго дня.
Можлива сума кредитного ліміту від 500,00 грн до 100 000 грн.
Через інтернет-банкінг TAS2U можливо подати запит на суму кредитного ліміту до 50 000 грн. Якщо розмір бажаного кредитного ліміту перевищує 50 тисяч гривень, Вам необхідно звертатись до відділення Банку з паспортом, ІПН та довідкою про доходи за останні 6 місяців. Рішення щодо встановлення розміру кредитного ліміту кредитний комітет приймає для кожного Клієнта індивідуально!
Інформуємо, що бонуси нараховується за відповідним МСС-кодом операції.