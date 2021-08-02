RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3710371137123713

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 09:22

  MASolomko написав:
  J написав:за доставку Новой почтой кешбек теперь не платят?
Оплачивали за доставку в отделении или через приложение Новой почты?

Я числа 11 оплачивал за доставку в отделении картой izibank. В ленте опираций кешбек был, но по факту не начислили. Создавал заявку — до начислили.
23 числа снова оплачивал — всё чётко.
,.

в отделении , в смс написано кешбек 0,00
J
 
Повідомлень: 5278
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 09:36

  J написав:в отделении , в смс написано кешбек 0,00

Оплачивал вчера доставку на Укрпочте с Б5, та же фигня.
Ferlakur
 
Повідомлень: 3986
З нами з: 14.10.08
Подякував: 236 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 09:50

  Ferlakur написав:
  J написав:в отделении , в смс написано кешбек 0,00

Оплачивал вчера доставку на Укрпочте с Б5, та же фигня.

У меня в отделении Новой почты МСС 4814, а он по Б5 в исключениях, возможно в ваших отделениях НП тоже:
за виключенням МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
velvet
 
Повідомлень: 3947
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 593 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 16:40

klug Дякую. Мені платівку юсд зарили автоматом за відсутність операцій.
А зняти з платівки юсд долар в касі можна так само легко, як і з Ощадного? безлім на добу/місяць ?
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 27.02.19
Подякував: 650 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 19:56

  stas_rst написав:klug Дякую. Мені платівку юсд зарили автоматом за відсутність операцій.
А зняти з платівки юсд долар в касі можна так само легко, як і з Ощадного? безлім на добу/місяць ?

У початковій задачі платівка була у переліку карток. Зняти ще легше, бо не має відлежуватся. Інших відмінностей у даному платні немає.
klug
 
Повідомлень: 5951
З нами з: 18.08.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 14:25

klug плюсик :)
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1650
З нами з: 27.02.19
Подякував: 650 раз.
Подякували: 340 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 20:49

  stas_rst написав:Мені платівку юсд зарили автоматом за відсутність операцій.

ТАСька бере і робить! Щойно приїхала нова версія ТАС2Ю, де можна відкрити віртуальну Платівку. Звісно ж з тарифами не стикується, бо дає вибрати лише MasterCard Virtual за 0 грн, якої у тарифах немає, а є лише MasterCard Standrard Virtual за 10 грн, якої, відповідно, немає у застосунку.

UPD. У застосунку тарифи показує від 08.06.2021, на сайті ж найновіші від 01.07.2021, де MC Standard Virtual безкоштовна.
klug
 
Повідомлень: 5951
З нами з: 18.08.14
Подякував: 259 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:48

Re: ТАСКОМБАНК

Нарешті забрала картки у відділенні Б5 (грн, дол,євро) і пудру. Зайняло це 1 год. 15 хв. Мені на руки віддали гору паперу. На кожну картку друкується договір по 12 сторінок. Стільки часу давно я в банку не проводила. На пудру дали ліміт 20 тисяч, на Б5 - нічого. Сказали, що через місяць можна звернутися в контакт-центр з приводу перегляду ліміту.

Плюс, що курс для онлайн-обміну низький.

Також там, де Аптеки (3%) , туди дійсно попадають медзаклади. Хоча у відділенні казали, що медзаклади далеко не всі проходять. Я перевірила МСС по своїм останнім оплатам, а це дві приватні клініки і лабораторія Сінево, все проходить.
taya77
 
Повідомлень: 74
З нами з: 25.10.18
Подякував: 83 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 22:53

Re: ТАСКОМБАНК

  taya77 написав:На пудру дали ліміт 20 тисяч, на Б5 - нічого

Б5 можно выпустить и допкой к Пудре с лимитом, т.е. будет общий лимит у них. Но такое удовольствие (допка) будет стоить 200грн, кажись
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 600
З нами з: 05.05.21
Подякував: 40 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 05:01

Re: ТАСКОМБАНК

  Amethyst написав:Но такое удовольствие (допка) будет стоить 200грн, кажись
От 50 грн :) за неизменную/именную магнитку и именную с чипом и бесконтактом.

А так к совету Amethyst стоит прислушаться. Он дело говорит. )
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3554
З нами з: 08.03.18
Подякував: 428 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3710371137123713
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Ferlakur, Flamingo і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33651)
03.08.2021 09:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.