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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 31 лип, 2021 09:22
MASolomko написав: J написав:
за доставку Новой почтой кешбек теперь не платят?
Оплачивали за доставку в отделении или через приложение Новой почты?
Я числа 11 оплачивал за доставку в отделении картой izibank. В ленте опираций кешбек был, но по факту не начислили. Создавал заявку — до начислили.
23 числа снова оплачивал — всё чётко.
,.
в отделении , в смс написано кешбек 0,00
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J
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Додано: Суб 31 лип, 2021 09:36
J написав:
в отделении , в смс написано кешбек 0,00
Оплачивал вчера доставку на Укрпочте с Б5, та же фигня.
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Ferlakur
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Додано: Суб 31 лип, 2021 09:50
Ferlakur написав: J написав:
в отделении , в смс написано кешбек 0,00
Оплачивал вчера доставку на Укрпочте с Б5, та же фигня.
У меня в отделении Новой почты МСС 4814, а он по Б5 в исключениях, возможно в ваших отделениях НП тоже:
за виключенням МСС: 4111, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5511, 5521, 5561, 5571, 5735, 6513, 7311, 7399, 7523, 7994, 9211, 9222, 9223, 9311, 9399, 9402
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velvet
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Додано: Суб 31 лип, 2021 16:40
klug Дякую. Мені платівку юсд зарили автоматом за відсутність операцій.
А зняти з платівки юсд долар в касі можна так само легко, як і з Ощадного? безлім на добу/місяць ?
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stas_rst
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Додано: Суб 31 лип, 2021 19:56
stas_rst написав:klug
Дякую. Мені платівку юсд зарили автоматом за відсутність операцій.
А зняти з платівки юсд долар в касі можна так само легко, як і з Ощадного? безлім на добу/місяць ?
У початковій задачі платівка була у переліку карток. Зняти ще легше, бо не має відлежуватся. Інших відмінностей у даному платні немає.
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klug
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Додано: Нед 01 сер, 2021 14:25
klug
плюсик
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stas_rst
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Додано: Пон 02 сер, 2021 20:49
stas_rst написав:
Мені платівку юсд зарили автоматом за відсутність операцій.
ТАСька бере і робить! Щойно приїхала нова версія ТАС2Ю, де можна відкрити віртуальну Платівку. Звісно ж з тарифами не стикується, бо дає вибрати лише MasterCard Virtual за 0 грн, якої у тарифах немає, а є лише MasterCard Standrard Virtual за 10 грн, якої, відповідно, немає у застосунку.
UPD. У застосунку тарифи показує від 08.06.2021, на сайті ж найновіші від 01.07.2021, де MC Standard Virtual безкоштовна.
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klug
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Додано: Пон 02 сер, 2021 22:48
Нарешті забрала картки у відділенні Б5 (грн, дол,євро) і пудру. Зайняло це 1 год. 15 хв. Мені на руки віддали гору паперу. На кожну картку друкується договір по 12 сторінок. Стільки часу давно я в банку не проводила. На пудру дали ліміт 20 тисяч, на Б5 - нічого. Сказали, що через місяць можна звернутися в контакт-центр з приводу перегляду ліміту.
Плюс, що курс для онлайн-обміну низький.
Також там, де Аптеки (3%) , туди дійсно попадають медзаклади. Хоча у відділенні казали, що медзаклади далеко не всі проходять. Я перевірила МСС по своїм останнім оплатам, а це дві приватні клініки і лабораторія Сінево, все проходить.
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taya77
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Додано: Пон 02 сер, 2021 22:53
taya77 написав:
На пудру дали ліміт 20 тисяч, на Б5 - нічого
Б5 можно выпустить и допкой к Пудре с лимитом, т.е. будет общий лимит у них. Но такое удовольствие (допка) будет стоить 200грн, кажись
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Amethyst
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Додано: Вів 03 сер, 2021 05:01
Amethyst написав:
Но такое удовольствие (допка) будет стоить 200грн, кажись
От 50 грн
за неизменную/именную магнитку и именную с чипом и бесконтактом.
А так к совету Amethyst стоит прислушаться. Он дело говорит. )
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MASolomko
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