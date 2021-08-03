|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 15:08
Re: ТАСКОМБАНК
Amethyst, MASolomko, подякувала) Скористаюся вашою порадою.
Додано: Вів 03 сер, 2021 19:26
Re: ТАСКОМБАНК
Дел.
Востаннє редагувалось Яша в Вів 03 сер, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 сер, 2021 19:44
Заканчивается в августе срок действия мгновенной магнитной Б5. Можно ли сейчас за одно посещение в отделении перевыпустить эту карту на такую же (неименную)?
Кто знает?
Додано: Вів 03 сер, 2021 19:48
Додано: Вів 03 сер, 2021 20:11
Amethyst
Мне платность не важна, важна безымянность
Или как новую допку открывать?..
И как вообще нынче выпуск магниток согласуется с тем, что Мастеркард ещё в прошлом году писал как с апреля этого будут эмитироваться только чипово-бесконтактные карты?
Додано: Вів 03 сер, 2021 20:20
Re: ТАСКОМБАНК
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05
Amethyst
Какой NFC, если мне пожилому пенсионеру её отдать надо?
У меня для этих целей неименная, полученная 3 года назад.
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:42
Ну у меня тёща (75 лет) освоила, правда у нее в ЖПэе ток 2 карты: красная и синяя и на них не более 500грн лежит
|