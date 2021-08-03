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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 15:08

Re: ТАСКОМБАНК

Amethyst, MASolomko, подякувала) Скористаюся вашою порадою.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:26

Re: ТАСКОМБАНК

Дел.
Востаннє редагувалось Яша в Вів 03 сер, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:44

Заканчивается в августе срок действия мгновенной магнитной Б5. Можно ли сейчас за одно посещение в отделении перевыпустить эту карту на такую же (неименную)?

Кто знает?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 19:48

  Vorlon написав:Заканчивается в августе срок действия мгновенной магнитной Б5. Можно ли сейчас за одно посещение в отделении перевыпустить эту карту на такую же (неименную)?

Кто знает?

Года 2 назад такой финт не прокатил.
Только заказ именной по телефону, кажись тада даже нашару получилось.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:11

Amethyst
Мне платность не важна, важна безымянность :!:
Или как новую допку открывать?..

И как вообще нынче выпуск магниток согласуется с тем, что Мастеркард ещё в прошлом году писал как с апреля этого будут эмитироваться только чипово-бесконтактные карты? :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 20:20

Re: ТАСКОМБАНК

  Vorlon написав:Мне платность не важна, важна безымянность
Или как новую допку открывать?..

Так регте на НФСи :)
А допки тож ток именные. Не?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05

Amethyst
Какой NFC, если мне пожилому пенсионеру её отдать надо? :?
У меня для этих целей неименная, полученная 3 года назад.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:42

Ну у меня тёща (75 лет) освоила, правда у нее в ЖПэе ток 2 карты: красная и синяя и на них не более 500грн лежит
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 06:42

  klug написав:
  Bosstone написав:
  klug написав:Щоб уточнити, там треба все переписати, бо схема стала на багато простішою, але сенсу не бачу, бо знов лиш нахамлять у відповідь.

Перепишіть. Я подякую)

Обмін валют - цільове зарахування на Платівку згідно п.2.2.4 тарифів. Увесь цей схематоз з Ощадним не потрібен.

То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:35

  Яша написав:То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?

На ощадный не сэпится.
Ferlakur
 
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