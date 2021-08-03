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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 15:08
Amethyst, MASolomko, подякувала) Скористаюся вашою порадою.
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taya77
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Додано: Вів 03 сер, 2021 19:26
Дел.
Востаннє редагувалось Яша
в Вів 03 сер, 2021 20:24, всього редагувалось 1 раз.
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Яша
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Додано: Вів 03 сер, 2021 19:44
Заканчивается в августе срок действия мгновенной магнитной Б5. Можно ли сейчас за одно посещение в отделении перевыпустить эту карту на такую же (неименную)?
Кто знает?
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Vorlon
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Додано: Вів 03 сер, 2021 19:48
Vorlon написав:
Заканчивается в августе срок действия мгновенной магнитной Б5. Можно ли сейчас за одно посещение в отделении перевыпустить эту карту на такую же (неименную)?
Кто знает?
Года 2 назад такой финт не прокатил.
Только заказ именной по телефону, кажись тада даже нашару получилось.
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Amethyst
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Додано: Вів 03 сер, 2021 20:11
Amethyst
Мне платность не важна, важна безымянность
Или как новую допку открывать?..
И как вообще нынче выпуск магниток согласуется с тем, что Мастеркард ещё в прошлом году писал как с апреля этого будут эмитироваться только чипово-бесконтактные карты?
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Vorlon
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Додано: Вів 03 сер, 2021 20:20
Vorlon написав:
Мне платность не важна, важна безымянность
Или как новую допку открывать?..
Так регте на НФСи
А допки тож ток именные. Не?
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Amethyst
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:05
Amethyst
Какой NFC, если мне пожилому пенсионеру её отдать надо?
У меня для этих целей неименная, полученная 3 года назад.
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Vorlon
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:42
Ну у меня тёща (75 лет) освоила, правда у нее в ЖПэе ток 2 карты: красная и синяя и на них не более 500грн лежит
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Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 06:42
klug написав: Bosstone написав: klug написав:
Щоб уточнити, там треба все переписати, бо схема стала на багато простішою, але сенсу не бачу, бо знов лиш нахамлять у відповідь.
Перепишіть. Я подякую)
Обмін валют - цільове зарахування на Платівку згідно п.2.2.4 тарифів
. Увесь цей схематоз з Ощадним не потрібен.
То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?
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Яша
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:35
Яша написав:
То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?
На ощадный не сэпится.
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Ferlakur
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