ТАСКОМБАНК
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:37
Ferlakur написав: Яша написав:
То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?
На ощадный не сэпится.
Раньше сэпил с альфы нормально. А как тогда завести грн с другого банка и сделать обмен? Б5не подходит,там кредлимит
Яша
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:42
Яша написав: Ferlakur написав: Яша написав:
То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?
На ощадный не сэпится.
Раньше сэпил с альфы нормально.
Гм, может я ошибаюсь..
Ferlakur
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:56
Яша, через приложение TAS2U пополнить Ощадный с карты другого банка и затем с Ощадного на Платівку > обмен валюты.
Востаннє редагувалось
MASolomko
в Сер 04 сер, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:59
MASolomko б5 не подходит. Там юзается кредлимит. Ощадний лучше сэпом или с карты в Тас2ю?
Яша
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:10
Яша, подправил предыдущий пост.
Если пополнять СЭПом Ощадный, то есть % за вход (если ничего в тарифах не изменилось).
MASolomko
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:14
Доброе утро!
Давно не пользовался TAS2U - немного подзабыл... Если закинуть денег СЭПом на счет (карта WeekEnd) - сразу могу купить валюту в TAS2U? Потом перевожу на Сберегательный счет и через сутки могу снимать? Ни на каком этапе комиссий не возникает? Заранее благодарен!
Anadonta
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:31
Яша написав: MASolomko
б5 не подходит. Там юзается кредлимит. Ощадний лучше сэпом или с карты в Тас2ю?
Так может вторую б5 без кредлимита открыть?
demichh
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:33
Anadonta написав:
Ни на каком этапе комиссий не возникает?
Да, все супер
Виикенд -- форевэ
Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:44
MASolomko написав:
Яша, подправил предыдущий пост.
Если пополнять СЭПом Ощадный, то есть % за вход (если ничего в тарифах не изменилось).
Насчёт сэпа ничего не пишут
https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_ ... 3-2021.pdf
Ferlakur
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Додано: Сер 04 сер, 2021 08:48
Ferlakur написав:
Насчёт сэпа ничего не пишут
Ну т.е. нашару. Агаа
А на Платівку СЭП зайдет с комисс (0.5% или даже 1%)
Amethyst
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