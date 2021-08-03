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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3712371337143715

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:37

  Ferlakur написав:
  Яша написав:То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?

На ощадный не сэпится.

Раньше сэпил с альфы нормально. А как тогда завести грн с другого банка и сделать обмен? Б5не подходит,там кредлимит
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:42

  Яша написав:
  Ferlakur написав:
  Яша написав:То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?

На ощадный не сэпится.

Раньше сэпил с альфы нормально.

Гм, может я ошибаюсь..
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:56

Re: ТАСКОМБАНК

Яша, через приложение TAS2U пополнить Ощадный с карты другого банка и затем с Ощадного на Платівку > обмен валюты.
Востаннє редагувалось MASolomko в Сер 04 сер, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 07:59

MASolomko б5 не подходит. Там юзается кредлимит. Ощадний лучше сэпом или с карты в Тас2ю?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:10

Re: ТАСКОМБАНК

Яша, подправил предыдущий пост.
Если пополнять СЭПом Ощадный, то есть % за вход (если ничего в тарифах не изменилось).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:14

Доброе утро!
Давно не пользовался TAS2U - немного подзабыл...
Если закинуть денег СЭПом на счет (карта WeekEnd) - сразу могу купить валюту в TAS2U? Потом перевожу на Сберегательный счет и через сутки могу снимать?
Ни на каком этапе комиссий не возникает?
Заранее благодарен!
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:31

  Яша написав:MASolomko б5 не подходит. Там юзается кредлимит. Ощадний лучше сэпом или с карты в Тас2ю?

Так может вторую б5 без кредлимита открыть?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:33

Re: ТАСКОМБАНК

  Anadonta написав:Ни на каком этапе комиссий не возникает?

Да, все супер
Виикенд -- форевэ
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:44

  MASolomko написав:Яша, подправил предыдущий пост.
Если пополнять СЭПом Ощадный, то есть % за вход (если ничего в тарифах не изменилось).

Насчёт сэпа ничего не пишут
https://tascombank.ua/files/Poslugy_ta_ ... 3-2021.pdf
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 08:48

Re: ТАСКОМБАНК

  Ferlakur написав:Насчёт сэпа ничего не пишут

Ну т.е. нашару. Агаа
А на Платівку СЭП зайдет с комисс (0.5% или даже 1%) :(
Amethyst
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  #<1 ... 3712371337143715
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