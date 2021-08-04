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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3713371437153716

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 09:55

  Яша написав:
  Amethyst написав:
  Ferlakur написав:Насчёт сэпа ничего не пишут

Ну т.е. нашару. Агаа
А на Платівку СЭП зайдет с комисс (0.5% или даже 1%) :(
так я ж хочу на плативку сощадного,чтоб без комиссии.так норм? Сэпить на ощадный мне лучше,так нет ограничения,как если пополнять с карты

Я давно так не пробовал
Но думаю, шо будет норм
Проверяйте малыми суммами, комисс Т2Ю пишет ДО подтверждения перевода
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 15:03

  Ferlakur написав:
  Яша написав:То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?

На ощадный не сэпится.

СЕПится, просто комиссы повводили
Или уже поубирали? А то я раньше только так и заводил в ТАС
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:04

Faceless 2гривны перевел,две зашло. Может офпред отмаячит по поводу комисов?
Яша
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:14

  Яша написав:Faceless 2гривны перевел,две зашло. Может офпред отмаячит по поводу комисов?

На СЭП-пополняху наврядли были комисс.
Вот на списание со сбера на Платівку или др. картсчет без отлежки 1 опердн када-то вводили комис. А как щас не знаю :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:26

Re: ТАСКОМБАНК

TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?

Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:42

Re: ТАСКОМБАНК

  MASolomko написав:Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
:shock: :shock:
Amethyst
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