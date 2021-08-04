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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 09:55
Яша написав: Amethyst написав: Ferlakur написав:
Насчёт сэпа ничего не пишут
Ну т.е. нашару. Агаа
А на Платівку СЭП зайдет с комисс (0.5% или даже 1%)
так я ж хочу на плативку сощадного,чтоб без комиссии.так норм? Сэпить на ощадный мне лучше,так нет ограничения,как если пополнять с карты
Я давно так не пробовал
Но думаю, шо будет норм
Проверяйте малыми суммами, комисс Т2Ю пишет ДО подтверждения перевода
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Amethyst
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Додано: Сер 04 сер, 2021 15:03
Ferlakur написав: Яша написав:
То есть для обмена валют мне можно сэпить на ощадный,с него сразу на грн плативку и сразу менять на долл плативку. Ждать сутки не обязательно,можно сразу с долл плативку снимать?
На ощадный не сэпится.
СЕПится, просто комиссы повводили
Или уже поубирали? А то я раньше только так и заводил в ТАС
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Faceless
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Додано: Сер 04 сер, 2021 18:04
Faceless 2гривны перевел,две зашло. Может офпред отмаячит по поводу комисов?
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Яша
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Додано: Сер 04 сер, 2021 18:14
Яша написав:Faceless
2гривны перевел,две зашло. Может офпред отмаячит по поводу комисов?
На СЭП-пополняху наврядли были комисс.
Вот на списание со сбера на Платівку или др. картсчет без отлежки 1 опердн када-то вводили комис. А как щас не знаю
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Amethyst
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:26
TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?
Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
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MASolomko
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Додано: Чет 05 сер, 2021 09:42
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Amethyst
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Додано: Чет 05 сер, 2021 10:51
MASolomko написав:TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?
Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
Всегда было можно, а теперь вдруг нельзя?
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Faceless
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:02
MASolomko написав:TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?
Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
На прошлой неделе снимал без проблем
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alter
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:38
Faceless написав:
MASolomko написав:TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?
Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
Всегда было можно, а теперь вдруг нельзя?
Вчора у відділенні сказали, що покращення - з Ощадного напряму знімати не можна!
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V2
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Додано: Чет 05 сер, 2021 11:57
V2 написав: Faceless написав:
MASolomko написав:TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?
Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
Всегда было можно, а теперь вдруг нельзя?
Вчора у відділенні сказали, що покращення - з Ощадного напряму знімати не можна!
Так, нажаль підтвердилося
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Faceless
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