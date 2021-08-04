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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:34
Только с гривневого ощадного нельзя снять или с валютных тоже? Тогда валютообмен со снятием через ощадный теряет смысл.
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Amid
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