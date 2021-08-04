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Обслуговування в українських
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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3714371537163717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:34

Re: ТАСКОМБАНК

Только с гривневого ощадного нельзя снять или с валютных тоже? Тогда валютообмен со снятием через ощадный теряет смысл.
Amid
 
Повідомлень: 1630
З нами з: 12.06.08
Подякував: 193 раз.
Подякували: 302 раз.
 
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  #<1 ... 3714371537163717
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