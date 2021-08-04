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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3714371537163717

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 12:34

Re: ТАСКОМБАНК

Только с гривневого ощадного нельзя снять или с валютных тоже? Тогда валютообмен со снятием через ощадный теряет смысл.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:01

Amid
Знімайте через Платівку!
V2
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:52

и все таки, с валютного ощада можна или нет?
v57
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:10

  v57 написав:и все таки, с валютного ощада можна или нет?

Нет, все Ощадники забанили для кассы.
Теперь бесплатный вариант снятия - открыть виртуальные карты и снимать с них
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:34

Re: ТАСКОМБАНК

  Faceless написав:Теперь бесплатный вариант снятия - открыть виртуальные карты и снимать с них


Чим Платівка не варіант?
V2
4
 
Повідомлень: 7133
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:53

Напомните плиз, пополненный грн weekend 2620 через ATM когда проводится по счету?
GrafBV
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Повідомлень: 1383
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:12

Re: ТАСКОМБАНК

V2 написав:
  Faceless написав:Теперь бесплатный вариант снятия - открыть виртуальные карты и снимать с них


Чим Платівка не варіант?
Мабуть, теж варіянт, але якщо валютної немає, то швидше й простіше відкрити віртуалку.
Faceless
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