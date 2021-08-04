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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 05 сер, 2021 12:34
Только с гривневого ощадного нельзя снять или с валютных тоже? Тогда валютообмен со снятием через ощадный теряет смысл.
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Amid
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:01
Amid
Знімайте через Платівку!
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V2
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:52
и все таки, с валютного ощада можна или нет?
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v57
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:10
v57 написав:
и все таки, с валютного ощада можна или нет?
Нет, все Ощадники забанили для кассы.
Теперь бесплатный вариант снятия - открыть виртуальные карты и снимать с них
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Faceless
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:34
Faceless написав:
Теперь бесплатный вариант снятия - открыть виртуальные карты и снимать с них
Чим Платівка не варіант?
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V2
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:53
Напомните плиз, пополненный грн weekend 2620 через ATM когда проводится по счету?
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GrafBV
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:12
V2 написав: Faceless написав:
Теперь бесплатный вариант снятия - открыть виртуальные карты и снимать с них
Чим Платівка не варіант?
Мабуть, теж варіянт, але якщо валютної немає, то швидше й простіше відкрити віртуалку.
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Faceless
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Додано: Чет 05 сер, 2021 18:48
усе - прозоро і чесно, бл%
ні пушів, ні смс
на ощадному зависла Н сума в юсд, тепер віртуалку зробити не проблема - питання, який ліміт видачі і чи не прикрутять комісію зверху за зняття
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stas_rst
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