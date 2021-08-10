RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3716371737183719

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
24%
54
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:52

  unknownurl написав:Вкладчик1234 ну на кэшбэк не жалуюсь, получше чем у Форварда.
В этом месяце такие категории:
— Животные 15%
— Продукты 2%
— Красота и медицина 3%
— Кафе и рестораны 3%
— Спорт и развлечения 3%
— Кино 15%
За кредитные — все 1%.

животные - это свинорылы? :shock:
deneg net
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2718
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 07 сер, 2021 06:43

  unknownurl написав:Вкладчик1234 ну на кэшбэк не жалуюсь, получше чем у Форварда. В этом месяце такие категории: — Животные 15% — Продукты 2% — Красота и медицина 3% — Кафе и рестораны 3% — Спорт и развлечения 3% — Кино 15% За кредитные — все 1%.

И хуже, чем у моно.
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:31

Re: ТАСКОМБАНК

Готові зустрічати літню новинку від ТАСКОМБАНК — кредитну картку LIME CARD? 💚

Основні переваги кредитної картки:
🌱 Кредитний ліміт — до 100 000 грн.
🌱 Пільговий період — до 62 днів.
🌱 2.9%/міс. за користування кредитом.
🌱 Лише 3% обов'язковий мінімальний платіж.
🌱 3.5% за зняття кредитної готівки.
🌱 Реальна річна процентна ставка — 39.65%.
🌱 3% чесного кешбеку в категоріях, де ви витрачаєте найбільше.
🌱 Безкоштовна контактна карта Mastercard PayPass дуууже красивого кольору!

Підходить для власників зарплатної картки ТАСКОМБАНК 💳

Не втрачайте свій шанс оформити картку Lime Card, адже ми чули, що за карткою вже стоять черги у відділеннях! 🍋
maxstar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 79
З нами з: 11.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:44

Re: ТАСКОМБАНК

  maxstar написав:Підходить для власників зарплатної картки ТАСКОМБАНК 💳

Не втрачайте свій шанс оформити картку Lime Card

Некоректно написано в рекламі:)
якщо вірити сайту, то "Lime Card для зарплатних клієнтів"
https://tascombank.ua/you/cards/lime_ca ... _kliientiv
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1681
З нами з: 27.02.19
Подякував: 665 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 19:48

Re: ТАСКОМБАНК

Подскажите, а для получения кешбека в этом банке нужно иметь только кредитную карту или можно и дебетную?
Oktawa
 
Повідомлень: 366
З нами з: 08.11.17
Подякував: 415 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:02

Oktawa можно и по дебетку (по кате "плативка" 1% кешбека), по кредиткам более интересный кешбек (если использовать кред.лимит).
lloydbanksua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 788
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 08 сер, 2021 20:03

  Oktawa написав:Подскажите, а для получения кешбека в этом банке нужно иметь только кредитную карту или можно и дебетную?

Можно и дебетную. По пластинке кэшбек будет кажись 0,5%, по б5 - 1% от суммы трат по основным статьям покупок. Правда есть исключения, но их не очень много (не платятся комуналь, мобилы ну и традиционные кващи кэш и т.п.)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6713
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 16:15

  MASolomko написав:TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?

Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.



Доброго дня.

Звертаємо Вашу увагу, що кошти з Ощадного рахунку можна зняти виключно шляхом перерахування на платіжну картку через ТАS2U. Знімати кошти з Ощадного рахунку через касу Банку можливості немає.
TASCOMBANK
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 2867
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 18:18

Чи може ФОП отримати собі зарплатну картку? :-)
miltador
Аватар користувача
 
Повідомлень: 405
З нами з: 08.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3716371737183719
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flysoulfly, Google Adsense [Bot] і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.