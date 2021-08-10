животные - это свинорылы?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:52
Додано: Суб 07 сер, 2021 06:43
Додано: Нед 08 сер, 2021 19:31
Re: ТАСКОМБАНК
Готові зустрічати літню новинку від ТАСКОМБАНК — кредитну картку LIME CARD? 💚
Основні переваги кредитної картки:
🌱 Кредитний ліміт — до 100 000 грн.
🌱 Пільговий період — до 62 днів.
🌱 2.9%/міс. за користування кредитом.
🌱 Лише 3% обов'язковий мінімальний платіж.
🌱 3.5% за зняття кредитної готівки.
🌱 Реальна річна процентна ставка — 39.65%.
🌱 3% чесного кешбеку в категоріях, де ви витрачаєте найбільше.
🌱 Безкоштовна контактна карта Mastercard PayPass дуууже красивого кольору!
Підходить для власників зарплатної картки ТАСКОМБАНК 💳
Не втрачайте свій шанс оформити картку Lime Card, адже ми чули, що за карткою вже стоять черги у відділеннях! 🍋
Додано: Нед 08 сер, 2021 19:44
Re: ТАСКОМБАНК
Некоректно написано в рекламі:)
якщо вірити сайту, то "Lime Card для зарплатних клієнтів"
Додано: Нед 08 сер, 2021 19:48
Re: ТАСКОМБАНК
Подскажите, а для получения кешбека в этом банке нужно иметь только кредитную карту или можно и дебетную?
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:02
Oktawa можно и по дебетку (по кате "плативка" 1% кешбека), по кредиткам более интересный кешбек (если использовать кред.лимит).
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:03
Можно и дебетную. По пластинке кэшбек будет кажись 0,5%, по б5 - 1% от суммы трат по основным статьям покупок. Правда есть исключения, но их не очень много (не платятся комуналь, мобилы ну и традиционные кващи кэш и т.п.)
Додано: Вів 10 сер, 2021 16:15
Доброго дня.
Звертаємо Вашу увагу, що кошти з Ощадного рахунку можна зняти виключно шляхом перерахування на платіжну картку через ТАS2U. Знімати кошти з Ощадного рахунку через касу Банку можливості немає.
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