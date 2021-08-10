ТАСКОМБАНК
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 06 сер, 2021 21:52
unknownurl написав: Вкладчик1234
ну на кэшбэк не жалуюсь, получше чем у Форварда.
В этом месяце такие категории:
— Животные 15%
— Продукты 2%
— Красота и медицина 3%
— Кафе и рестораны 3%
— Спорт и развлечения 3%
— Кино 15%
За кредитные — все 1%.
животные - это свинорылы?
deneg net
Повідомлень: 2718
З нами з: 01.12.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 524 раз.
Профіль
Додано: Суб 07 сер, 2021 06:43
unknownurl написав:
Вкладчик1234 ну на кэшбэк не жалуюсь, получше чем у Форварда. В этом месяце такие категории: — Животные 15% — Продукты 2% — Красота и медицина 3% — Кафе и рестораны 3% — Спорт и развлечения 3% — Кино 15% За кредитные — все 1%.
И хуже, чем у моно.
lloydbanksua
Повідомлень: 788
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 сер, 2021 19:31
Готові зустрічати літню новинку від ТАСКОМБАНК — кредитну картку LIME CARD? 💚
Основні переваги кредитної картки: 🌱 Кредитний ліміт — до 100 000 грн. 🌱 Пільговий період — до 62 днів. 🌱 2.9%/міс. за користування кредитом. 🌱 Лише 3% обов'язковий мінімальний платіж. 🌱 3.5% за зняття кредитної готівки. 🌱 Реальна річна процентна ставка — 39.65%. 🌱 3% чесного кешбеку в категоріях, де ви витрачаєте найбільше. 🌱 Безкоштовна контактна карта Mastercard PayPass дуууже красивого кольору! Підходить для власників зарплатної картки ТАСКОМБАНК 💳 Не втрачайте свій шанс оформити картку Lime Card, адже ми чули, що за карткою вже стоять черги у відділеннях! 🍋
maxstar
Повідомлень: 79
З нами з: 11.07.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 сер, 2021 19:44
maxstar написав: Підходить
для власників зарплатної картки ТАСКОМБАНК 💳
Не втрачайте свій шанс оформити картку Lime Card
Некоректно написано в рекламі:)
якщо вірити сайту, то "Lime Card
для зарплатних клієнтів
"
https://tascombank.ua/you/cards/lime_ca ... _kliientiv
stas_rst
Повідомлень: 1687
З нами з: 27.02.19
Подякував: 666 раз.
Подякували: 344 раз.
Профіль
1
Додано: Нед 08 сер, 2021 19:48
Подскажите, а для получения кешбека в этом банке нужно иметь только кредитную карту или можно и дебетную?
Oktawa
Повідомлень: 366
З нами з: 08.11.17
Подякував: 415 раз.
Подякували: 43 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:02
Oktawa можно и по дебетку (по кате "плативка" 1% кешбека), по кредиткам более интересный кешбек (если использовать кред.лимит).
lloydbanksua
Повідомлень: 788
З нами з: 22.04.20
Подякував: 30 раз.
Подякували: 77 раз.
Профіль
Додано: Нед 08 сер, 2021 20:03
Oktawa написав:
Подскажите, а для получения кешбека в этом банке нужно иметь только кредитную карту или можно и дебетную?
Можно и дебетную. По пластинке кэшбек будет кажись 0,5%, по б5 - 1% от суммы трат по основным статьям покупок. Правда есть исключения, но их не очень много (не платятся комуналь, мобилы ну и традиционные кващи кэш и т.п.)
Flamingo
1
Повідомлень: 6714
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
Профіль
1
1
Додано: Вів 10 сер, 2021 16:15
MASolomko написав:
TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?
Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
Доброго дня.
Звертаємо Вашу увагу, що кошти з Ощадного рахунку можна зняти виключно шляхом перерахування на платіжну картку через ТАS2U. Знімати кошти з Ощадного рахунку через касу Банку можливості немає.
TASCOMBANK
Представник банку
Повідомлень: 2867
З нами з: 17.07.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 210 раз.
Профіль
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:20
TASCOMBANK написав: MASolomko написав:
TASCOMBANK, на текущий момент есть ли какие-либо ограничения на снятие денежных средств в кассе банка с "Ощадного"?
Коллеги с другого форума сообщили, что кассе средства с данного счёта снять нельзя.
Доброго дня.
Звертаємо Вашу увагу, що кошти з Ощадного рахунку можна зняти виключно шляхом перерахування на платіжну картку через ТАS2U. Знімати кошти з Ощадного рахунку через касу Банку можливості немає.
А пополнять через кассу ощадник можно?
mihasik
Повідомлень: 1056
З нами з: 26.10.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 24 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему