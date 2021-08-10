|
|
|
ТАСКОМБАНК
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 13:53
У меня последнее время через веб-сайт не даёт покупать валюту - у всех так?
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2678
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 174 раз.
- Подякували: 171 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:05
reef
Так, якийсь глюк!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7139
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 264 раз.
- Подякували: 1205 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:37
Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 16:50
Stargazer212 написав:
Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6724
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:13
Flamingo написав: Stargazer212 написав:
Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Еще раз спасибо! Понятно. Получается, Моня выгоднее, если даже без кэшбека.
-
Stargazer212
-
-
- Повідомлень: 118
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:17
Stargazer212 написав: Flamingo написав: Stargazer212 написав:
Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Еще раз спасибо! Понятно. Получается, Моня выгоднее, если даже без кэшбека.
Получается что так. Но сиотря какой кэшбек. Я к примеру в черногории за кафе платил гривневой кредиткой пумба - там кэшбек 5% перекрывал двойную конвертацию евро через доллари еще и оставалось. Было выгоднее евровой мони
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6724
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 1825 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 11 сер, 2021 17:27
В останньому оновленні TAS2U, при виборі української мови,вмикається англійська,чи це тільки в мене так?
-
гуляйполе
-
-
- Повідомлень: 350
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 99 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|