RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3717371837193720

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:53

Re: ТАСКОМБАНК

У меня последнее время через веб-сайт не даёт покупать валюту - у всех так?
reef
 
Повідомлень: 2678
З нами з: 28.08.07
Подякував: 174 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:05

reef
Так, якийсь глюк!
V2
4
 
Повідомлень: 7139
З нами з: 03.07.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1205 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:37

Оплата викой за границей

Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
Stargazer212
 
Повідомлень: 118
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:50

  Stargazer212 написав:Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?

Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6727
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:13

  Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?

Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем

Еще раз спасибо! Понятно. Получается, Моня выгоднее, если даже без кэшбека.
Stargazer212
 
Повідомлень: 118
З нами з: 26.02.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:17

  Stargazer212 написав:
  Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?

Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем

Еще раз спасибо! Понятно. Получается, Моня выгоднее, если даже без кэшбека.

Получается что так. Но сиотря какой кэшбек. Я к примеру в черногории за кафе платил гривневой кредиткой пумба - там кэшбек 5% перекрывал двойную конвертацию евро через доллари еще и оставалось. Было выгоднее евровой мони
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6727
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:27

В останньому оновленні TAS2U, при виборі української мови,вмикається англійська,чи це тільки в мене так?
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 350
З нами з: 07.04.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 20:37

  гуляйполе написав:В останньому оновленні TAS2U, при виборі української мови,вмикається англійська,чи це тільки в мене так?

Версія 2.39.1 (10.08.2021) - політ нормальний. До того теж проблем не помічав.
klug
 
Повідомлень: 5994
З нами з: 18.08.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 786 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3717371837193720
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, la9, liliya_logical, valya, Вкладник-21 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (10108)
11.08.2021 21:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.