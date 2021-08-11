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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:18
Flamingo написав: Stargazer212 написав:
Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Разве что за шмотки.
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wig
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