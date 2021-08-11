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ТАСКОМБАНК

ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3718371937203721

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК 3 5 221
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
33
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
25%
55
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
41
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
62
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
30
Всього голосів : 221
Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:18

  Flamingo написав:
  Stargazer212 написав:Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?

Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем

Разве что за шмотки.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 17:54

Подскажите пожалуйста подробно как для чайника как максимально быстро и без комисса завести грн с КокоФорварда на Таскомбанк, чтоб в Таскомбанке сразу сделать обмен этой грн на доллары.
В наличии есть сберсчет в долларах и гривне, Плативка в долларах и гривне, и гривневая В5.
larnic
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:02

Сэп гривневый на счет Б5, обмен валюты на плативку. Можно сразу снять с карты валюту.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 18:36

  klug написав:
  гуляйполе написав:В останньому оновленні TAS2U, при виборі української мови,вмикається англійська,чи це тільки в мене так?

Версія 2.39.1 (10.08.2021) - політ нормальний. До того теж проблем не помічав.

В мене теж тільки іноземна мова.
KVV
 
Повідомлень: 864
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  #<1 ... 3718371937203721
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