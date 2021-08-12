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ТАСКОМБАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:18
Flamingo написав: Stargazer212 написав:
Кто-то знает, если платить Weekend за границей, с гривневого счета, не в евро и не в долларах, например в Албании, албанской валютой (лек), Тася берет что-то за конвертацию? Или как моно - не берет ничего?
Конечно берет. 3%. Картами таси в экзотике платить не выгодно от слова совсем
Разве что за шмотки.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 17:54
Подскажите пожалуйста подробно как для чайника как максимально быстро и без комисса завести грн с КокоФорварда на Таскомбанк, чтоб в Таскомбанке сразу сделать обмен этой грн на доллары.
В наличии есть сберсчет в долларах и гривне, Плативка в долларах и гривне, и гривневая В5.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 18:02
Сэп гривневый на счет Б5, обмен валюты на плативку. Можно сразу снять с карты валюту. Если нет плативкы $, можно открыть виртуалку в приложении.
Востаннє редагувалось demichh
в П'ят 13 сер, 2021 01:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 сер, 2021 18:36
klug написав: гуляйполе написав:
В останньому оновленні TAS2U, при виборі української мови,вмикається англійська,чи це тільки в мене так?
Версія 2.39.1 (10.08.2021) - політ нормальний. До того теж проблем не помічав.
В мене теж тільки іноземна мова.
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Додано: П'ят 13 сер, 2021 09:00
TASCOMBANK написав: reef написав:
У меня последнее время через веб-сайт не даёт покупать валюту - у всех так?
Доброго дня.
Дійсно, на даний час немає можливості здійснити валютообмін в інтернет-банкінгу TAS2U через WEB версію.
Банк займається вирішенням даного питання.
Приносимо вибачення за тимчасові незручності.
Додатково інформуємо, що здійснювати валютообмін у Вас є можливість через мобільний додаток.
Доброго дня.
Інформуємо, що можливість валютообміну в інтернет-банкінгу TAS2U через WEB версію відновлено.
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